İSTANBUL ANADOLU 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2024/28 Esas

KARAR NO : 2024/249

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizce yapılan yargılama sonunda verilen karar, dosyada sanık sıfatıyla bulunan MURAT MUMCU'nun beyan ettiği adresine ve diğer tespit edilen yurt içi adreslerine tebliğ için gönderilmiş, gönderilen tebligatların "adresin tebliğe uygun olmadığı/ilgilinin tanınmadığı" gerekçeleri ile bila tebliğ iade edildiği anlaşılmıştır.

Sanık MURAT MUMCU'un sistemde kayıtlı MERNİS adresi bulunmadığından yeni adresinin tespiti için adres araştırması yaptırılmış ve yeni bir adresinin tespit edilememesi nedeniyle, kişinin adresi meçhul olarak kabul edilmiştir. Buna göre;

- Mahkememizin 21/05/2024 tarih, 2024/28 Esas ve 2024/249 Karar sayılı ilamı ile sanık MURAT MUMCU hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK'nın 37/1 maddesi delaletiyle 158/1.f-son, 62, 53/1.a,c,d,e-2-3, 52/2-3-4 maddeleri uyarınca netice olarak 3 yıl 4 ay hapisve 8980 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair karar verildiğine ilişkin iş bu hüküm özetinin,

1- 7201 sayılı Kanununun 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde sanık MURAT MUMCU için İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- İlanen tebliğden itibaren yedi günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde hükmün kesinleştirilerek infaz edileceğine dair,

Hususlara ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.05.2025

#ilangovtr Basın no ILN02229864