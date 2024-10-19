İSTANBUL ANADOLU 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO: 2024/301 Esas

KARAR NO: 2024/408



Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan Mahkememizce yapılan yargılama sonunda verilen karar, dosyada müşteki sıfatıyla bulunan Alina ALTUN (GALUSCA)'nın adresine tebliğ için gönderilmiş, gönderilen tebligatın ilgilinin "adrestenadres bırakmadan taşınması" gerekçesi ile bila tebliğ iade edildiği anlaşılmıştır.



Müşteki Alina ALTUN (GALUSCA)'nın sistemde kayıtlı MERNİS adresi bulunmadığından yeni adresinin tespiti için doya kapsamında adres araştırması yaptırılmış ve yeni bir adresinin tespit edilememesi nedeniyle, kişinin adresi meçhul olarak kabul edilmiştir. Buna göre;



- Mahkememizin 18/09/2024 tarih, 2024/301 Esas ve 2024/408 Karar sayılı ilamı ile sanıklarAdem YILDIZ, Havvas ÇİMEN, Hüseyin HÜNERCİ, İbrahim YURTALAN, Sadi YILDIZ, Sebahattin GÜNDÜZ ve Süleyman RÜZGAR hakkında Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan yapılan yargılama sonunda sanıkların beraatlerine dair karar verildiğine ilişkin iş bu hüküm özetinin,



1- 7201 sayılı Kanununun 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde Müşteki Alina ALTUN (GALUSCA) için İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,



3- İlanen tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde hükmün kesinleştirilerek infaz edileceğine dair,



Hususlara ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.10.2024

#ilangovtr Basın no ILN02107260