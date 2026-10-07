İSTANBUL ANADOLU 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/1314 Esas

KARAR NO : 2026/328

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/06/2026 tarihli ilamı ile 86/1 maddesi gereğince 11 AY 7 GÜN HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 53/1-b), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Mirza ve Gülnara oğlu, 20/07/1995 doğumlu, ,ALISHER YANGIBAYEV hakkındaki kararda MÜŞTEKİ OLARAK BULUNAN İkram ve Reime oğlu 1994 doğ. Türmenebat doğ. PELVAN AVEZOVtüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 'in üzerinde bir gazete ile genel kategoride yer alan birinternet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 01.10.2026

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