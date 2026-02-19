İSTANBUL ANADOLU 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2022/68 Esas

KARAR NO : 2025/771

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/10/2025 tarihli ilamı ile TCK'nın 157/1 maddesi gereğince 1 yıl 3 ay hapis ve 10.000 TL adli para cezası ile cezalandırılan Sait ve Şemsi oğlu, 08/05/1977 doğumlu, Sivas, Zara, Karacahisar mah/köy nüfusuna kayıtlı Eyüp POLAT tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.02.2026

#ilangovtr Basın no ILN02404795