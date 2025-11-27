×
İSTANBUL ANADOLU 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/11 Esas

KARAR NO : 2025/65

Silahla Tehdit, Kasten Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Birden Fazla Kişi İle Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/02/2025 tarihli ilamı ilesanıklar Okan Dere, Oğuzhan Demir, Gökhan Özcan ve Kürşat Demir kasten yaralama suçundan CMK 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrı beraatına, sanık İskender Demir hakkında 21/06/2018 tarihli silahla tehdit suçundan TCK 106/2-a maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık Hamit Demir'in üzerine atılı 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 6136 sayılı kanunun 13/1 maddesi gereğince 10 ay hapis ve 25 gün karşılığı 500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, Sanık Hamit Demir'in 23/05/2018 tarihli yaralama suçundan TCK 'nin 86/1, 86/3-e87/3 maddeleri gereğince 1 yıl 3 ay 9 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup;karar sanık Hamit Demirmüdafi ile sanık İskender Demir ve müdafi tarafından istinaf edilmiştir.Selim ve Saadet oğlu, 02/02/1984 doğumlu, Siirt Pervari Tosuntarla nüfusuna kayıtlı KAMURAN ULU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli kararve istinaf dilekçeleritebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve sanıkların kararı istinaf edildiğine dair bilginin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.11.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02345301

 