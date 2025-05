İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.090.000,00

1

Taşıt

34 KIT 004 PLAKALI RENAULT MARKA KAMYONET/MA CİNSİ MASTER PANEL VAN LH m3 HP 2024 MODEL YÜK NAKLİ TİCARİ KULLANIMLI ARAÇ SINIFI N1 MOTOR NO M9TG726C159495 ŞASE NO VF1MA000572706537 BEYAZ RENKLİ KOLTUK SAYISI 3 SİLİNDİR HACMİ 2.299 cc DİZEL KULLANIM AMACI KAMYONET TİCARİ ARAÇ KİLOMETRESİ 29683 KM MANUEL VİTES LASTİK DURUMU % 90 PERFORMANSLI ARACIN KABORTA AKSAMINDA GÖZLE GÖRÜLÜR AĞIR BİR HASAR OLMADIĞI ARACIN SOL ARKA KÖŞE BARİYER EZİK VE SÜRTÜNME İZLERİ OLDUĞU SAĞ ARKA ÇAMURLUK VE SAĞ ARKA KÖŞE BARİYERDE DERİN ÇİZİKLERİN OLDUĞU MOTOR VE MEKANİK AKSAMINDA GÖZLE GÖRÜLÜR BİR EKSİKLİK OLMADIĞI ARAÇ

ANAHTAR RUHSAT YOK

ARACIN BULUNDUĞU FİİLİ OTOPARK :

TUNA SAHİL TURİZM İNŞAAT OTOPARK: YALI MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ NO 18-30 MALTEPE İSTANBUL