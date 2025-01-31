T.C.

İSTANBUL ANADOLU

5. İCRA CEZA MAHKEMESİ

29.01.2025

Sayı : E.72678917-2024/121-Ceza Dava Dosyası

İLÂN

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ

İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

Dosya No :2024/121 Esas, 2024/226 Karar

MÜŞTEKİ : ÜRKMEZ SAC DEMİR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, [25969-08014-10445] UETS.

VEKİLİ : Av. YAVUZ CANARSLAN, Cevizli Mah. Anafartalar Cad. Ulubey Sok. No:2 D:4 Kartal/ İSTANBUL

SANIK : İSMAİL YİĞİT, Ömer ve Gülay oğlu, 12/09/1993 BOĞAZLIYAN doğumlu.

TC Kimlik No:513*****418

Mahkememizin 2024/121 esas, 2024/226 Karar sayılı, 21/11/2024 tarihli ilam ile hakkında "Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme" suçundan Sanık İsmail YİĞİT'in QNB FİNANSBANK A.Ş. SAMSUN Şubesi hesabından keşide edilen 0540589 nolu,05/05/2024 keşide tarihli, 435.900,00 TL miktarlı, 06/05/2024 ibraz tarihli çek bakımından; takdiren 30 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, Sanık hakkında hükmedilen 30 gün adli para cezasının, 5237 Sayılı TCK'nun 52/2 maddesi hükmü uyarınca tam gün sayısının bir gün karşılığı olarak takdiren 500,00 TL'den toplam 15.000,00 TL adli para cezasına çevrilmesine, verilecek ceza karşılıksız kalan çek bedelinden az olamayacağından, sonuç olarak 426.630,00TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, HALK BANK A.Ş. SAMSUN/CANİK Şubesi hesabından keşide edilen 3171526 nolu, 02/05/2024 keşide tarihli, 479.000,00 TL miktarlı, 02/05/2024 ibraz tarihli çek bakımından; takdiren 30 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, Sanık hakkında hükmedilen 30 gün adli para cezasının, 5237 Sayılı TCK'nun 52/2 maddesi hükmü uyarınca tam gün sayısının bir gün karşılığı olarak takdiren 500,00 TL'den toplam 15.000,00 TL adli para cezasına çevrilmesine, verilecek ceza karşılıksız kalan çek bedelinden az olamayacağından, sonuç olarak 469.730,00TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen İSMAİL YİĞİT, Ömer ve Gülay oğlu, 12/09/1993 BOĞAZLIYAN doğumlu. TC Kimlik No:513*****418 gerekçeli kararın tebliğ edilememesi sebebiyle,

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince gerekçeli karar hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü gazetelerin birinde ve Genel İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Sanık İsmail YİĞİT tarafının karara karşı istinaf hakkı bulunup gerekçeli karar hüküm özetinin tebliğ tarihini takip eden ilk gün başlamak kaydı ile iki haftalık yasal süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR.

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