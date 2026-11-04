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T.C. İstanbul Anadolu 5. AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2024/513 Esas

DAVALI : UMUT VELİ ŞİMŞEK, Cemal ve Nebahat'tan olma, 23/02/1976 Ankara doğumlu.

Davacı NATALİA ŞİMŞEK tarafından davalı UMUT VELİ ŞİMŞEK aleyhine açılan Tanıma Ve Tenfiz ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;

Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle, müvekkili NATALİA ŞİMŞEK ile davalı UMUT VELİ ŞİMŞEK'in 06/07/2006 tarihinde evlendiklerini, KKTC Girne Aile Mahkemesinin 119/2022 dava numaralı 19/09/2023 tarihli kararı ile boşandıklarını, kararın 01/11/2023 tarihinde kesinleştiğini, kesinleşen boşanma kararının boşanma hükmü yönünden tanınmasına karar verilmesi talepli dava açmıştır.

Tüm araştırmalara rağmen davalı UMUT VELİ ŞİMŞEK'in adresi tespit edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşmasının bırakıldığı 21/01/2027 günü saat 10:20'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur.

ŞERH:

"Davetiyenin tebliğine müteakip HMK'nın 122 ve 127 md. Uyarınca 2 hafta kesin süre içinde HMK'nın 129 md. niteliklere haiz usulüne uygun düzenlenen cevap dilekçesini, usuli itirazlarmızı ve davacı tarafın delillerini size tebliğ edilmiş ise tanık dahil tüm delillerinizi yazılı olarak mahkememize bildirmeniz ve 2000 TL gider avansını 2 hafta kesin süre içinde yatırmanız ilan olunur”.

HMK.139.maddesigereği sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları ihtar olunur. 28/10/2026

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