İSTANBUL ANADOLU 5. AİLE MAHKEMESİ

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İSTANBUL ANADOLU 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/208 Esas

KARAR NO : 2026/293

Davacı EMİNE ÖZÇELEBİ tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda;

Davanın kabulü ile Bülach Bölge Mahkemesinin FE070376/U IA/am dosya nolu, 11/06/2008 tarihli, 08/07/2008 kesinleşme tarihli yabancı Mahkeme kararının boşanmaya ilişkin kısmının tanınmasına karar verilmiş, yapılan tüm araştırmalara rağmen davalının açık adresi tespit edilemediğinden iş bu karar davalı ATİLLA ÖZÇELEBİ'ye ilanen tebliğ olunur.

İlan gazetede yayınlanma tarihinden itibaren bir hafta sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süresi (iki hafta) içinde istinaf edilmediği taktirde kesinleşecektir. 03/06/2026

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