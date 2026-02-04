T.C. İstanbul Anadolu 5. AİLE MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2025/208 Esas

DAVALI: ALİ oğlu, 07/04/1967 doğumlu - ATİLLA ÖZÇELEBİ

Davacı EMİNE ÖZÇELEBİ ile Davalı ATİLLA ÖZÇELEBİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasının ara kararı gereğince;

Davacı vekili Av. Cem FIRAT mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde; tarafların 2004 yılında evlendiklerini ve müşterek çocuklarının bulunduğunu, tarafların yaşadıkları yer olan İsviçre'de usulüne uygun bir şekilde boşanma davası ikame edildiğini ve 11.06.2008 tarihli Bülach Bölge Mahkemesi kararı ile tarafların boşandıklarını, ilgili kararın 08.07.2008 tarihinde kesinleştiğini bildirerek davanın kabulü ile yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesini, yargılama giderlerinin müvekkili üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Tüm araştırmalara rağmen davalının adresi tespit edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

ŞERH:

"Davetiyenin tebliğine müteakip HMK'nın 122 ve 127 md. Uyarınca 2 hafta kesin süre içinde HMK'nın 129 md. niteliklere haiz usulüne uygun düzenlenen cevap dilekçesini, usuli itirazlarımızı ve davacı tarafın delillerini size tebliğ edilmiş ise tanık dahil tüm delillerinizi yazılı olarak mahkememize bildirmeniz ve 199 TL gider avansını 2 hafta kesin süre içinde yatırmanız ilan olunur”. 16/01/2026

