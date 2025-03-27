İSTANBUL ANADOLU 5. AİLE MAHKEMESİ

İstanbul Anadolu 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/260

KARAR NO : 2025/26

Davacılar Bircan İncereis ile Gülcan Kurtoğlu tarafından davalı Cristina Kurtoğlu aleyhine mahkememizde açılan Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi-Tanınması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davacı vekilinin tavzih talebinin kabulü ile 13/09/2022 tarihli kararın "Davacıların davasının kabulü ile müteveffa 36679525902 TC kimlik nolu AYKAN KURTOĞLU ile davalı 36676526056 TC kimlik nolu CRISTINA KURTOĞLU'nun Romanya Pıatra Neamt Mahkemesinin Neamt İli 4265 sayılı Hukuk Kararının 17 Kasım 20023 tarih 5596/2003 sayılı, 10/12/2003 kesinleşme tarihli yabancı mahkeme ilamının boşanmaya ilişkin kısmının tanınmasına" şeklinde tavzihine karar verilmiş, yapılan tüm araştırmalara rağmen davalının açık adresi tespit edilemediğinden iş bu karar davalı CRİSTİNA KURTOĞLU'na ilanen tebliğ olunur.

İlan yayınlanma tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süresi iki hafta içinde istinaf edilmediği taktirde kesinleşecektir. 24/03/2025

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