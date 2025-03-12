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T.C. İstanbul Anadolu 5. AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2024/847 Esas

DAVALI YÜCEL DURAK - Şerafeddin oğlu 11/11/1971 Eskişehir doğumlu,

Davacı YEŞİM DURAK tarafından davalı YÜCEL DURAK aleyhine açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;

Davacı Yeşim Aşuroğlu vekili Av.Demet Cansever sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle, müvekkili ile davalının 2000 yılında evlendiklerini, 14/01/2019 tarihinde İstanbul Anadolu 15. Aile mahkemesinin 2018/357 esas sayılı dosyası ile boşandıklarını, kararın 20/03/2019 tarihinde kesinleştiğini, müvekkilinin mal rejiminden kaynaklanan alacakları bakımından katılma alacağının tespit edilerek müvekkiline faizi ile birlikte verilmesini talep etmiştir. DAVALI YÜCEL DURAK'ın bildirilen adresinde tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup ön inceleme duruşmasının bırakıldığı 01/07/2025 günü saat 09:33'de mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda duruşmalara devam olunacağı ilan olunur. 10/03/2025

ŞERHLER:

1. HMK.139.maddesi gereği sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya sadece bir tarafın gelmesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri henüz sunmadıkları belgeleri sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları ihtar olunur.

2. HMK'nın 122, 126 ve 127. maddeleri uyarınca iş bu davetiyenin tebliğine müteakip 2 haftalık kesin süre içinde HMK'nın 129. maddesindeki niteliklere haiz dilekçe ile cevaplarınızı, her bir davacı için ayrı ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) hafta içinde mahkememize bildirmeniz hususu ihtar olunur.

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