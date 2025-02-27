T.C. İSTANBUL ANADOLU 49. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/356 Esas

DAVALILAR : FATİH ERNALBANT- 48349272740 T.C. Kimlik Numaralı

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) yapılan yargılamasında, davalı Fatih ERNALBANT'a tüm aramalara rağmen ulaşılamamış, tebligat yapılamamış, duruşma tutanağı ile sözlü yargılama için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde, duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinin, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceğinin, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde davetiye gönderilmeyeceğinin ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunda hüküm verileceğinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 26/05/2025 günü saat: 10.55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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