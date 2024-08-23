İSTANBUL ANADOLU 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

KARAR NO : 2023/824

KARAR NO : 2024/681

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/05/2024 tarihli ilamı ile 5271 Sayılı TCK.nun 204/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS, cezası ile cezalandırılmasına sanık hakkında hükmolunan cezanın 5271 SAYILI CMK.nun 231. Maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, karar verilen sanığın 5271 Sayılı CMK.nun 231/8. Maddesi uyarınca 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,5271 Sayılı CMK.nun 231/8 maddesi gereği denetim süresi içinde ayrıca bir Yükümlülük yüklenmesine takdiren YER OLMADIĞINA, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine uygun yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün CMK.nun 231/10. Maddesi uyarınca ortadan kaldırılarak davanın düşürüleceğinin, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde ise 5271 sayılı CMK. nun 231/11. Maddesi uyarınca hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına verilen Abdulfeyz ve Fatıme oğlu 01/01/2001 TAKHAR doğumlu Afganistan uyruklu SIDIKULLAH KERİMİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü ve Genel Kategoride yer alan bir İnternet Haber Sitesi İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19/08/2024

#ilangovtr Basın no ILN02080518