T.C. İSTANBUL ANADOLU 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/225 Esas

İLAN METNİ

Mahkememize ait2024/225 esas 2024/790 kararsayılı ve 05/11/2024 tarihli ilamı ile sanıkPAVEL GUTNIKhakkında Hakaretsuçundan 5.625,00 Tl.adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmedildiği ve 5271 sayılı CMK.nun 231/5 maddesi uyarınca hükmün açıklamasının geri bırakılmasına, CMK.nun 231/8 maddesi uyarınca beş yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verildiği, Katılan EKA TERINA ABIKO GUTNIK'ın da tüm aramalara rağmen bulunamadığı, yurt dışı adreslerinin de tespit edilemediğive tebligatında yapılamadığı anlaşıldığından,

Kararın ilanından iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya bu yöndeki tutanağın zabıt katibine tutturulup hakimliğimizce onaylatılması suretiyle, mahkumiyet kararı yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF Yasa yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde başvurmadığı taktirde hükmün kesinleyeceği ilan olunur.24.04.2025

#ilangovtr Basın no ILN02214023