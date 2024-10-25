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T.C. İSTANBUL ANADOLU 46.SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/78 Esas

DAVALI : ŞENER BACA - Kavakpınar Mh. Postahane Sk. No:6 D:1 Pendik İSTANBUL



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;



Davacı MUHAMMED MERTHAN BACA tarafından davalı ŞENER BACA (TC:29995359146) aleyhine açılan; Ortaklığın Giderilmesi davasında bilirkişi raporu belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmıyor gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verildiğinden;



Davalı ŞENER BACA (T.C :29995359146)'ın duruşmanın bırakıldığı 27/12/2024 günü saat 11:20'da İstanbul Anadolu 46. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin duruşma salonunda hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, verilen süre içesinde rapora karşı beyan ve itirazlarını sunulmadığıtaktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılarak karar verileceği hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.

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