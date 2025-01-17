T.C. İSTANBUL ANADOLU 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

13/01/2025

Sayı :2024/124 Esas

Konu : basın ilan duruşma günü tebliği

İLAN METNİ

Davacılar tarafından davalı 211******50 TC kimlik numaralı MUSTAFA YENER SÖYLEMEZ adına açılan davada;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat çıkarılmış olup, adresinizden tanınmıyor gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Tebligat yapılabilmesi için gerekli adres araştırmaları yapılmış bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verildiği ve verilen karar gereğince ilanen yapılarak, gazetenin mahkememiz dosyasına ibraz edildiği anlaşılmıştır.

Dosyanın tetkikinden , eksikliklerin tamamlandığı anlaşıldığından , dosyada ön inceleme duruşma günü verilerek , davalı MUSTAFA YENER SÖYLEMEZ 'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Mahkememizin 2024/124 esas sayılı dosyasında ön inceleme duruşma günü olan 05/03/2025 günü saat: 11:50'de HMK 139 Maddesi gereğince; belirlenen gün ve saatte mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmalarını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve DURUŞMA GÜNÜ yerine geçerli olmak üzere7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. ve izleyen maddeleri gereğince ve bu ilan metninin tirajı yüksek beş büyük gazetede ve tirajı en yüksek beş büyük internet haber sitesinden biri ile yayınlanması ile tebliğ yapılmış olduğunun bilgisi tarafınıza ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02157862