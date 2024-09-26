T.C.İSTANBUL ANADOLU 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/129 Esas

GAZETE İLANI

Davacı, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ile Davalı, CEM DİNÇ arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan İtirazın İptali) davası nedeniyle;



Davacı vekili dilekçesinde, 189****46 TC kimlik numaralı CEM DİNÇ ve 186****62 TC kimlik numaralı RAMAZAN YILDIZ aleyhine açılan davada; 20/09/2012-24/09/2012 tarihlerinde Akka Hotels Alinda Kemer-Antalya adresinde düzenlenen eğitim programlarının, toplantılarının, kurum hizmet içi eğitim yönetmeliği, SGK Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 2012/1 ve 2012/2 No'lu Eğitim Kurulu kararlarına aykırı olacak şekilde görev mahalli dışında gerçekleştirildiğini, bu toplantılara ilişkin olarak ilgili birimlere bildirimde bulunulmadığını ve söz konusu eğitim toplantılarına ilişkin İl Müdürü ve diğer personele ait görev olur yazılarının imza yetkileri yönergesine uygun olarak düzenlenmediğinin tespit edildiğini, bu nedenle mevzuata aykırı eylemleri sonucu hak ediş ödemeleri ile söz konusu eğitim toplantıları kapsamında oluşan ve eğitimci ve eğitim organizasyonu hizmetleri sebebiyle oluşan kurum zararına neden olunmuş olduğunu, Davalıların gerek görevini ihmal ederek gerekse görevini kötüye kullanarak kurumu zarara uğrattığını kurum kayıtları ve müfettiş raporları ile tespit edilmiş olduğunu, 5.838,00 TL Asıl alacak ile 4.376,10 TL faiz ile birlikte Toplam 10.214,10 TL kurum zararının tahsili borçlu davalılardan İstanbul Anadolu 18. İcra Müdürlüğünün 2021/1229 E. Sayılı dosyası ile talep edilmiş olduğunu, ancak yapılan icra takibine borçlu davalılar tarafından haksız olarak itiraz edildiğini, yapılan itiraz üzerine İcra Müdürlüğü tarafından takibin durmasına karar verilmiş olduğunu, borçluların itirazının yersiz ve mesnetsiz olduğundan itirazının iptali ve takibin devamı için işbu davanın açmak durumunda kaldıklarını, fazlaya dair talep ve dava hakkları saklı kalmak kaydı ile bu itirazın hem usul hem de esas bakımından iptaline ve takibin toplam 10.214,10 TL üzerinden DEVAMINA, yersiz ve kötü niyetli itiraz nedeni ile %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiş olup,



Davalı 189****46 TC kimlik numaralı CEM DİNÇ dava ilan olunan dava dilekçesine karşı2 hafta içinde cevap ve delillerini bildirebilir olduğu ve 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. ve izleyen maddeleri gereğince ve bu ilan metninin tirajı yüksek beş büyük gazeteden biri ile yayınlanması gününden başlamak üzere takdiren 10 gün sonra CEM DİNÇ'e dava dilekçesi ve tensip zaptını bildirir davetiye tebliğ edilmiş sayılacaktır. 24/09/2024

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