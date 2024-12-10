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T.C. İSTANBUL ANADOLU 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/264 Esas

DAVALI : SUAT KORA Alibey Adası, Yeniyol Mevlana Cad. No:14 Ayvalık/ BALIKESİR

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davasının yapılan yargılamasında ön inceleme duruşma gününün 26/02/2025 günü saat 10:20'a bırakılmasına karar verilmiş olup,

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

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