İSTANBUL ANADOLU 42. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. İstanbul Anadolu 42. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/1291 Esas
Konu : Gaiplik ilanı
KORAY ÖNALP ile SALİH ZEKİ ÖNALP arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SALİH ZEKİ ÖNALP gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 27.01.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 14461**52
ADI SOYADI : SALİH ZEKİ ÖNALP
BABA ADI : SALİH
ANA ADI : SEMİHA
DOĞUM TARİHİ : 06/051968
DOĞUM YERİ : ADANA
İKAMETGAH ADRESİ : -
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