İSTANBUL ANADOLU 42. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. İstanbul Anadolu 42. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1291 Esas

Konu : Gaiplik ilanı

KORAY ÖNALP ile SALİH ZEKİ ÖNALP arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SALİH ZEKİ ÖNALP gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 27.01.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 14461**52

ADI SOYADI : SALİH ZEKİ ÖNALP

BABA ADI : SALİH

ANA ADI : SEMİHA

DOĞUM TARİHİ : 06/051968

DOĞUM YERİ : ADANA

İKAMETGAH ADRESİ : -

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