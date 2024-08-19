T.C.

İSTANBUL ANADOLU

42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2017/79 Esas

KARAR NO : 2023/811

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/12/2023 tarihli ilamı ile 359/b-1 maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Şeref ve Sare oğlu, 15/03/1987 doğumlu, Afyonkarahisar, Bulca mah/köy nüfusuna kayıtlı RAMAZAN SAĞLAM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına

3- Sanığın kararının tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272 ve 273. Maddeleri uyarınca Mahkememize dilekçeyle veya Zabıt Katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur.. 16.08.2024

#ilangovtr Basın no ILN02078330