İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2021/695 Esas

KARAR NO :2026/463

Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/06/2026 tarihli ilamı ile TCK 142/1-e, 62/1 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Hasan ve Deniz oğlu, 24/09/1997 Sancaktepe doğumlu, Zonguldak , Merkez, Karaelmas nüfusuna kayıtlı SAMET KURT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 'in üstündeki birGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.21/10/2026

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