İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/912 Esas

KARAR NO : 2024/863

Mahkememizin 05/11/2024 tarih, 2021/912 Esas ve 2024/863 Karar sayılı kararı ile sanık Kulmizadow GÜLMİZAT'ın hırsızlık suçundan 4 Yıl 7 Ay Hapis, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan ise 7 Ay 15 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, CMK'nun 231/5-6.md. gereğince 5 Yıl Süre İle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, mahkememiz kararı tüm aramalara rağmen bulunamayan katılan Gurbangeldi ve Maral oğlu, 05/01/1995 doğumlu GUNDOGDY AKYNIYAZOV'a tebliğ edilememiştir.

Mahkememiz kararı sanık Kulmizadow GÜLMİZAT tarafından 22/11/2024 tarihinde istinaf edilmiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunması ve tutanağı hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 20.06.2025

#ilangovtr Basın no ILN02251437