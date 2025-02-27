İSTANBUL ANADOLU 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/865 Esas

KARAR NO : 2024/856

Yavorov ve Nelı oğlu, 25/10/1987 Moskova/Rusya doğumlu STOYAN YAVOROV BOBEV hakkında Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/12/2024 tarihlikararıyla Beraatine, kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde CMK'nın 272 maddesi uyarınca Mahkememize dilekçeyle veya Zabıt Katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği,

Sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 06.02.2025

#ilangovtr Basın no ILN02180350