T.C.

İSTANBUL ANADOLU

4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

PAZARLIK YOLU İLE TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2023/8 TEREKE

Terekenin tasfiyesi maksadıyla masa mal varlığına dahil aşağıda cins ve niteliği yazılı taşınmaz mallar muhammen değerinin altında olmamak kaydıyla İ.İ.K.’nin 241’nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır. SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Satışta teklif vereceklerin muhammen değerinin %20’si oranında pey akçesini İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesi 2023/8 tereke Ali Yusuf ÖZİÇ adına açılan Vakıflar Bankası İstanbul Anadolu Adliyesi Şubesi nezdindekiTR90 0001 5001 5800 7325 1861 22 IBAN hesabına T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir.Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. Taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalenin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde ihaleyi yapmamakta ve satışı ertelemekte serbesttir. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlar ile ilgili bilirkişi raporlarını inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir.İsteyen talipli Osmanağa mah. Kuşdili cad. No:1 Kat:2 Kadıköy İstanbul adresindeki Tereke Tasfiye Memuru Av. Onur YEŞİLGÖZ (GSM: 0535 581 09 25) ile iletişime geçebilecektir.İlan olunur.

TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI, NİTELİKLERİ, İMAR DURUMU, KIYMETİ

1 NO.LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Kadıköy İlçesi Sahraicedit Mah. 1437 Ada, 111 Parsel 1.199,00m2 yüzölçümlü 33 no.lu bağımsız bölümün 1/3 hissesi

NİTELİKLERİ:Dava konusu taşınmaz, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Sahraicedit mah., 1437 ada, 1.992,00 m² yüzölçümlü 111 parselde, Mescitli sokak 23 nolu adreste olup, “sekiz kat dört dükkan otuz daireli bahçeli kargir apartman” nitelikli, kat mülkiyetli, 49 senelik, 34 bağımsız bölümlü, asansörlü, açık otoparklı, bodrum+zemin+7 katlı yapıda, 100/3200 arsa paylı, 7.katta 33 nolu, daire niteliğinde, 3+1 oda, mutfak, antre, wc, banyo, balkon teşkilinde, 110 m² kullanım alanlıdır. Taşınmaz, İnönü ve Atatürk caddelerine eşit 80 m. mesafede, D100 Karayoluna, Yenisahra metro istasyonuna 600 m., Fahrettin Kerim Gökay caddesine 800 m., Erenköy Marmaray tren istasyonuna 1,20 km. mesafede, değerli ve merkezi konumlu, Belediye hizmetlerinden üst seviyede yararlandığı, ulaşımın toplu taşıma araçları ile de sağlanabildiği tespit edilmiştir.

İMAR DURUMU:

MUHAMMEN BEDELİ: 4.000.000,00 TL

KDV ORANI: % 1

TEMİNAT MİKTARI : 800.000,00TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)

SATIŞ GÜNÜ ve SAATİ: 25.11.2026 saat 11:00

#ilangovtr Basın no ILN02590378