İSTANBUL ANADOLU 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İstanbul Anadolu 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/1526 Esas

Mahkememizin 27/02/2025 tarihli duruşmasının 1 nolu ara kararı gereğince;

Mahkememizin 2023/1526 Esas sayılı dava dosyasında Muris ALİ YANIK'ın Üsküdar 21.Noterliği'nin 18/09/2014 Tarih, 93560 yevmiye nolu düzenleme şeklinde vasiyetnamesinin açılıp okunmuş olduğu, İstanbul Anadolu 16.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/317 Esas, 2024/410 Karar sayılı veraset ilamı ile; Onur Yılmaz'ın muris Ali Yanık'ın mirasçısı olduğu, kendisine tebligat yapılamadığından ilanen tebliğine karar verilmekle, Mirasçı olan ONUR YILMAZ'a "Belirlenen duruşma günü: 16/12/2025, saat: 09:45'de hazır bulunmanız hususu ile Muris ALİ YANIK'ın Üsküdar 21. Noterliği'nin 18/09/2014 Tarih, 93560 yevmiye nolu düzenleme şeklinde vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur.

MİRASÇI:ONUR YILMAZ- TCKN: 20323872276

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