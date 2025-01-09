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İSTANBUL ANADOLU 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İSTANBUL ANADOLU 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 00:00

T.C. İstanbul Anadolu 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/724 Esas
DAVACI : TİMUR ŞİRİN - 51*******40
DAVALI : ERKAN KONDAKCI- 15*******28
DURUŞMA GÜNÜ :13/02/2025
DURUŞMA SAATİ : 11:13
DURUŞMA YERİ : İstanbul Anadolu 4. İcra Hukuk Mahkemesi
Davacı tarafından davalı aleyhine açılan temerrüt nedeniyle kiralanın tahliyesi davasında yapılan duruşmada verilen ara karar gereğince tebligatın ilanen yapılmasına dair karar verilmiş olup;
Davacı tarafça davalı aleyhine açılan davada; Kira bedellerinin ödenmemesi sebebiyle davalı aleyhine İstanbul Anadolu 20. İcra Müdürlüğünün 2024/11769 esas sayılı icra takip dosyası ile başlatılan takipte davalının temerrüde düştüğü belirtilerek davalının tahliyesine karar verilmesinin talep edilmiş olup işbu ilanının gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 2 hafta kesin süre içerisinde HMK 317 maddesi uyarınca cevap dilekçesi sunmanız, aksi takdirde yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptının yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02153171