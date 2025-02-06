İSTANBUL ANADOLU 39. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 39. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/229 Esas

Davacı Pendik Belediye Başkanlığı tarafından Garip Kurnaz mirasçıları olan davalılar Aynur Kurnaz, Fidan Kurnaz, Gülhan Çeçen, Güllü Özçelikoğlu, Mehmet Ali Kurnaz ile Şerife Macit aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti) davasında;

Mahkememizce davalı Mehmet Ali Kurnaz'ın bilinen adreslerine yapılan tebligatların iade edilmesi ve adres araştırmalarının olumsuz sonuçlanması nedeniyle bilirkişi raporu ile tahkikat ve sözlü duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayım tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılır. Tebliğ tarihinden itibaren 08/06/2024 tarihli bilirkişi fen raporunda; "Davanın kabulü halinde, dava konusu İstanbul, Pendik, Yayalar Mah. 363 parsel sayılı taşınmazda davalıya ait 63 ve 65 dış kapı numaralı binaların ve ağaçların kamulaştırma bedelinin TL olarak tespitine bu yerdeki binaların ve ağaçların mülkiyetinin ve tasarruf hakkının davacı idareye ait olduğunun tespiti ile binaların ve ağaçların davacı idareye teslimine, taşınmazda davalı adına kayıtlı paylarının tapularının iptali ile TMK 999. Maddesi gereğince Pendik Belediyesi lehine yol olarak terkinine şeklinde karar verilmesinin mahkemenin takdirine ait olduğu" görüşü bildirilmiştir.

29/07/2024 tarihli bilirkişi heyet raporunda "Dava konusu taşınmazdaki yapı bedeli ile toplam ağaç bedeli, dava tarihi olan 23.02.2022 tarihi itibari ile 367.695,00-TL olarak hesap edilmiş olup, davalı Mehmet Ali KURNAZ'ın 3/20 miras payına düşen yapı ve ağaç bedeli toplamda 56.643,00-TL olarak hesap edilmiştir. " görüşü bildirilmiştir.

Bilirkişi fen raporu ile heyet raporunun HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Belirlenen gün ve saatte 18/04/2025 günü saat 10:30'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK'nın 150. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği tebliğ ve ihtar olunur. ilanen tebliğ olunur. 27/03/2024

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