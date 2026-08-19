İSTANBUL ANADOLU 38. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 38. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/157 Esas

DAVALILAR : YAGHOUB ALI ASGHARI,Alı Asghar-Fatemeh oğlu, 01/09/1956 doğumlu

Davacılar Ali Pala, Aytekin Avcı, Ayten Gül, Nihal Avcı, Recai Aktı, Selami Yılmaz, Yusuf Yılmaz tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımına Dayalı) davasında;

Davalı Yaghoub Alı Asgharı'nın bildirilen adresine tebligat yapılamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Dava dilekçesinde; Dava konusu İstanbul İli, Pendik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 11153 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazda bilirkişiler marifetiyle liste oluşturularak 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat mülkiyetinin kurulmasını, sözleşmedeki paylaşım şemasına uygun ve inşa edilen yapının fiili durumuna uyarlanabilir şekilde müvekkillerine isabet eden bağımsız bölümlerin tapuda müvekkilleri adına tescilini ve bağımsız bölümlerin anahtarlarıyla birlikte müvekkillerine fiilen teslimini, dava konusu taşınmaza ihtiyati tedbir konulmasını talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK 127. Maddesi uyarınca dava dilekçesine karşı 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, dava dilekçesi, tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02532434