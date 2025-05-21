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İSTANBUL ANADOLU 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İSTANBUL ANADOLU 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2012/589 Esas
KARAR NO : 2016/6
Sanıklar Hülya ÖZBERK, Tamer AYDIN, Mustafa ÜNEY ve Erol TUĞTAĞ hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan TCK 155/2 maddesi gereğince cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de, atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından sanıkların ayrı ayrı CMK'nun 223/2a maddesi gereğince yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatlerine karar verilmiş olup, katılan Kadri ARSEVEN'in yasal mirasçılarından Ali Kadri ve Faika Oya oğlu, 11/06/1994 doğumlu, İstanbul, Fatih, Aksaray mah/köy nüfusuna kayıtlı ATİLLA ALİ ARSEVEN ve Ali Kadri ve Tülay oğlu,09/02/1983 doğumlu, İstanbul, Fatih, Aksaray mah/köy nüfusuna kayıtlı Ercan Tahir ARSEVEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye'de Tirajı 50.000 üstü olan GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15.05.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02227817