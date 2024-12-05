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İSTANBUL ANADOLU 35. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İSTANBUL ANADOLU 35. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 00:00

İLAN

T.C. İstanbul Anadolu 35. SULH HUKUK MAHKEMESİ

21/11/2024

Sayı : 2024/182 Esas
Konu : 2. ilan

DÖNDÜ KANBUR ile HASIMSIZ. arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaip olduğu iddia edilen kişinin nüfus bilgileri yazılmak suretiyle yurt çapında yayın yapan gazetelerden birinde "Gaip olduğu iddia edilen kişi hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde ) bilgi vermelerinin" hususu ilanen tebliğ olunur. 21/112024

GAİP

TC KİMLİK NO : 31976437460
ADI SOYADI : HÜSEYİN KANBUR
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 01/09/1968
DOĞUM YERİ : BARTIN
İKAMETGAH ADRESİ : -
NOT: İKİNCİ İLANDIR

 

#ilangovtr Basın no ILN02134732