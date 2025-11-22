İSTANBUL ANADOLU 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan mirasçılık belgesi istemli davada, Rauf ve Fatma Nimet'den olma, Yalıköy 12/01/1932 doğumlu, Cilt No: 14, Hane No: 754, Bsn 4'denüfusa kayıtlı, Hacer Dürrü Şehvar GÖREGEN'in mirasçıları tespit edilemediğinden, Hacer Dürrü Şehvar GÖREGEN'in mirasçılarının ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mahkememizin 2025/83 Esas sayılı dosyasına kimlik bilgileri ile müracaat etmeleri gerektiği, Müracaat olmadığında Türk Medeni Kanunu'nun 501. maddesi uyarınca mirasın devlete geçeceği ilan olunur. 03.02.2025

#ilangovtr Basın no ILN02317706