×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İSTANBUL ANADOLU 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İSTANBUL ANADOLU 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 00:00

İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan mirasçılık belgesi istemli davada, Rauf ve Fatma Nimet'den olma, Yalıköy 12/01/1932 doğumlu, Cilt No: 14, Hane No: 754, Bsn 4'denüfusa kayıtlı, Hacer Dürrü Şehvar GÖREGEN'in mirasçıları tespit edilemediğinden, Hacer Dürrü Şehvar GÖREGEN'in mirasçılarının ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mahkememizin 2025/83 Esas sayılı dosyasına kimlik bilgileri ile müracaat etmeleri gerektiği, Müracaat olmadığında Türk Medeni Kanunu'nun 501. maddesi uyarınca mirasın devlete geçeceği ilan olunur. 03.02.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02317706