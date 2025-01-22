İSTANBUL ANADOLU 34. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İstanbul Anadolu 34. İş Mahkemesi'nden

ESAS NO : 2024/122 Esas

DAVACI : ŞENOL TURAN

DAVALI : DEVONSHİRE TRADE INC.

DAVALI : MUHLİS DOSTER

Davacı tarafından aleyhinize açılan İşçilik alacakları İle İlgili davasının yapılan yargılamasında;

Davalı şirkete belirtilen adreste tebligat yapılamamış, adres araştırmasında adı geçenin bulunmadığı anlaşılmakla 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı DEVONSHİRE TRADE INC'ın adres bilgisi tespit edilememiş, ıslah dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, davalı şirkete ıslah dilekçesine karşı beyanda bulunmak üzere iki haftalık kesin süre verilmesine, kesin süre içerisinde beyanda bulunulmaması halinde yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceği hususunun ihtarına, duruşma günü olan 17/04/2025 günü saat: 10:35’de bizzat duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi HMK'nın değişik 137. ve 186. maddeleri gereğince tebliğ edilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunması, bulunmadığı takdirde tahkikat ve yargılamanın yokluğunda devam edilip hüküm verileceği ve tüm delillerini iki hafta içinde bulundurup duruşma gününden evvel toplatması hususu ve duruşma gününü bildirir tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02160392