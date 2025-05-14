T.C. İSTANBUL ANADOLU 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2023/899 Esas

KARAR NO : 2024/747

Necati ve Zöhre oğlu, 1981 doğumlu, Orhan ÖZVEREN'e atılı Dolandırıcılık suçundan sanık olduğu dosyada görevli ve yetkili İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine görevsizlik kararı verilmiş ancak sanıktüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Kanunun 28-29. ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunması ve tutanağı hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, süresinde yasal yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 12/05/2025

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