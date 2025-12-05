İSTANBUL ANADOLU 33. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 33. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/280 Esas

Mahkememizde görülmekte bulunan Veraset davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Miras bırakan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Katip Mustafa Çelebi Mah/Köyü, Cilt No: 21 Aile Sıra No: 895 Sıra No: 2'de nüfusa kayıtlı, 19949204288 T.C. Kimlik Numaralı NATALİ GİRAY'ın mirasçılarının tamamının bulunamadığı ve tamamının bilinemiyor olması nedeniyle murisin varsa mirasçılarının son ilandan başlayarak en geç 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02352958