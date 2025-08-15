İSTANBUL ANADOLU 33. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İstanbul Anadolu 33. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/681 Esas

Davacı HDI Sigorta A.Ş tarafından davalı Nino Sikhashvili aleyhine açılan İtirazın İptali davasında İstanbul Anadolu 6. İcra Müdürlüğünün 2023/1011 E. Sayılı dosyasına davalı tarafından yapılan itirazın iptali ile davalının aleyhine takip konusu alacağın %20'sinden az olmamak üzere icra-inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ettiği, HMK 127.md.gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içinde davaya karşı cevaplarını ve varsa HMK nın 117.md. gereği ilk itirazlarını ve delillerini bildirmesi, cevap vermediği taktirde HMK nın 128. md. gereğince dava dilekçesinde ileri sürülen olayların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususu davalı asil Nino Sikhashvili'ye (****0054 YKN, ana adı Maia, baba adı Giorgi, doğum tarihi 31/08/1991) ilanen tebliğ olunur. 13.08.2025

