İSTANBUL ANADOLU 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO: 2025/503 Esas

KARAR NO: 2025/791

Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/12/2025 tarihli ilamı ilehükmün açıklanmasının geri bırakılması cezası ile cezalandırılan Celal ve Türkan kızı, 13/11/1996 doğumlu, Şanlıurfa, Bozova, Zivanlı mah/köy nüfusuna kayıtlı CEREN ÇOBAN'a gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılıKanunun 28-29. Ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığatebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Sanığın, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunması ve tutanağı hakime onaylatması suretiyleYargıtay temyiz yolu açık olmak üzere, süresinde yasal yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 05.02.2026

#ilangovtr Basın no ILN02396195