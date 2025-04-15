İSTANBUL ANADOLU 31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İstanbul Anadolu 31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/399 Esas

DAVALI : BUĞÇE ÇETİN

Davacı SEYDA TAŞKIN KAHRAMAN tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Hayvan Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız, sonrasında ise doğru adresinizde zarfın adresinize teslim edilme tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim almadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından netice alındığı ancak tebellüğ tarafınızca yapılmadığı için dava dilekçesi ve duruşma gününün Buğçe ÇETİN'in GLOUCESTER/İNGİLTERE adresine ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin sporcu olduğunu, binicilik sporunda kullanmak üzere yarışlara katılım için kendi atını almaya karar verdiğini, müvekkilinin Atçılık kulübüne üye olarak yarışmalara katılmak amacıyla davalı Buğçe çetin ile(114.780 TL)'ye anlaştıklarını, ödemeleri ise babası Osman İlhan Taşkınkızı adına yaptığını, müvekkilinin atı alma sebebi müvekkilimin nedeni Türkiye binicilik federasyonu ve yabancı turnuvalarda eşdeğerlerinde yarışmak ve Türkiye'yi temsil etmek olduğunu, bu sebeplerle; davamızın kabülü ile sözleşmeden iptali yoluyla dönülmesi ile müvekkilinin ödemiş olduğu at bedeli (114.670TL)at bedelinin (60.000tl +5500Euro :merkez bankası 4'lü dava açılışındaki kuru 9,96TL) müvekkiline (05.08.2021 davalıya teslim tarihinden itibaren hesaplanacak )faizi ile iadesini(114.670TL) ile müvekkilinin atın özel At olması sebepli vekaletsiz iş görme BK 226 göre ayıplı ürün korunması ve iaşesi için sahibi olmadığı ata vekaletsiz iş görme hükümlerine göre mecburen ödemek zorunda kaldığı masraf iadesi olan 23.290TL 'nin müvekkiline faiziyle ödenmesini, müvekkilinin 12.040 TL yarışlara katılamaması nedenli manevi tazminat talebinin kabulüne karar verilmesini, yargılama ücreti ve ücreti vekaletin davalı aleyhine hükmedilmesini vekaleten beyan ve talep etmiştir.

Duruşma Günü henüz belirlenmemiş olup 6100 s. H.M.K.'nun 127/1. maddesine göre iki hafta içinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz; dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02205786