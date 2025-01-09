İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İstanbul Anadolu 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/893 Esas

Davacı , Hasan Gümüş iledavalılar , Ahmet Kasab, Aliye Bilici, Burhan Toptaş, Erdal Toptaş, Fatma Halisdemir, Hasan Kayabaş, Hatice Azaklı, İshak Toptaş, İshak Toptaş, Nazmiye Toptaş, Nazmiye Toptaş, Nazmiye Toptaş, Rahime Çeçen, Revasiye Toptaş, Saniye Rehber, Şeref Kayabaş, Turan Kasab, Turhan Toptaş, Yunus Uyumaz, Yusuf Kasab arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; Davacı tarafça açılan işbu davada, İstanbul ili, Maltepe İlçesi, Zafer Sokak, 16122 Ada, 454 Parselde kain (eski 18 ada 301 parsel) Toptaş Apartmanının en üst katında bulunan taşınmazın 10 no'lu bağımsız bölümünün %50 lik kısmına isabet eden tapu kaydının iptali ve müvekkili adına tesciline, tescil mümkün olmaz ise dava konusu taşınmaz için müvekkili tarafından ödenen 12.000,00 USD'lik bedelin dava tarihindeki rayiç değeri de baz alınarak hesap ettirilecek tazminat bedelinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi, isteminde bulunmuştur.

Davalı Turhan Toptaş'a çıkartılan tebligatlar bila ikmal iade edilmiş, yapılan adres araştırmasından da bir sonuç elde edilememesi sebebiyle dava dilekçesi, istinaf ilamı, 06/03/2024 tarihli beyan dilekçesi ve 20/11/2024 tarihli ara karar ile 16/01/2025 günü saat 14:35 de yapılacak duruşma gün ve saatini bildirir tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayım tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılır. Tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve delillerinizi sunmanız gerekmektedir. Aksi halde davacının, dava dilekçesinde ileri sürmüş olduğu iddiaları inkar etmiş ve delil bildirme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Dava dilekçesi, istinaf ilamı, 06/03/2024 tarihli beyan dilekçesi ve 20/11/2024 tarihli ara karar ile 16/01/2025 günü saat 14:35 de yapılacak duruşma gün ve saatini bildirir tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/12/2024

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