İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/220 Esas

KARAR NO : 2024/508

Davacı Mustafa Meriç tarafından Davalılar , Alper Fer, ALtuğ Uğural, Arzu Onar, Berna Hande Özkan, Ceylan Onor, Ferah Girgin, Harika Uğural, Mehmet Yalçın Onar, Nermin Akşahin, Suat Onar, Zafer Onor aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 12.06.2024 tarih ve 2018/220 Esas, 2024/508 Karar sayılı ilamıyla;

1-Dahili Davalı Alper Fer yönünden;

DAVANIN REDDİNE,

2- Dahili Davalı Alper Fer Haricindeki Davalılar Yönünden;

DAVANIN KABULÜ İLE,



350.000,00-TL’nin dava tarihi olan 08.05.2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

3- Alınması gerekli 23.908,50-TL karar ve ilam harcından peşin alınan 853,88-TL harç ile tamamlama harcı olarak alınan 5.123,25-TL harcın mahsubu ile bakiye 17.931,37‬-TL harcın dahili davalı Alper Fer dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen (Davalılar Ferah Girgin, Hamit Girgin, Ekrem Uğural, Ayşe Yıldız Ergüder ve Adnan Ergüder 11.954,25-TL'si ile sınırlı sorumlu olmak üzere) tahsili ilehazineye irad kaydına,

4- Davacı tarafından yapılan 6.018,23-TL'lik harç giderinindahili davalı Alper Fer dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen (Davalılar Ferah Girgin, Hamit Girgin, Ekrem Uğural, Ayşe Yıldız Ergüder ve Adnan Ergüder 4.025,85-TL'si ile sınırlı sorumlu olmak üzere) tahsili iledavacıya ödenmesine,

5- Davacı tarafça yatırılan delil avansından kullanılan (hükmün tebliği için yapılacak giderler, hükmün bir kısım davalılara ilanen tebliğ yoluyla tebliğ edileceği hususu da gözetilerek tebliğ giderleri yönünden asgari 3.500,00-TL gider yapılacağı gözetilerek) 13.656,41-TL'lik yargılama giderinin dahili davalı Alper Fer dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

6- Davalılarca yatırılan delil avansından kullanılan yargılama giderlerinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına,

7- Davacı taraf, somut davada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince takdir edilen 54.500,00-TL vekalet ücretinin dahili davalı Alper Fer dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

8- Taraflarca yatırılan ve bakiye kalan avansın karar kesinleştikten sonra taraflara iadesine,

Dair; davacı vekilinin, birkısım davalılar vekili Av. Ferah Girgin'in ve dahili davalı Fatma Meral vekilinin yüzüne karşı, diğer davalıların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 341 vd. maddeleri gereğince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

İş bu gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra Davalı Ceylan Onor ile Davalı Zafer Onor'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 21/11/2024

#ilangovtr Basın no ILN02136648