İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2020/553 Esas

KARAR NO : 2024/902

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/12/2024 tarihli ilamı ile yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Alanya Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş ve karar Vekil ve Leyla oğlu, 1991 doğumlu, Gürcistan nüfusuna kayıtlı RUSLAN BAJRAMOVI tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.01.2025

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