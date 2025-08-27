T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2024/204 Esas

DAVACI: AYŞE YILMAZ

DAVALILAR:

HÜSEYİN YILMAZ

AYŞE AKKILIÇ

SAMET KARAYİĞİT

Davacı Ayşe Yılmaz tarafından davalılar Ayşe Akkılıç, Samet Karayiğit ve Hüseyin Yılmaz aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Davalılardan Hüseyin Yılmaz'a davacı tarafça bildirilen adreste tebligat yapılamadığı, ayrıca yurt içi ve yurt dışı kayıtlı adresinin bulunmaması ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalılardan Hüseyin Yılmaz'ın evlendikten sonra 24/11/2020 tarihinde Şifa Mah. Kanlıca Sok. No:58 D:7 Tuzla/İstanbul adresindeki daireyi satın aldıklarını, davalı eşin bir süre sonra taşınmazı mal kaçırmak için kötü niyetli olarak diğer davalı Ayşe Akkılıç'a sattığını, taşınmaz satılırken müvekkilinin rızasının alınmadığını, davalı Ayşe Akkılıç'ın taşınmazın aile konutu olduğunu ve müvekkilinin rızasının alınmadığını bildiğini, Ayşe Akkılıç'ın da taşınmazı bir süre sonra diğer davalı Samet Karayiğit'e devir ettiğini, yapılan devirlerin kötü niyetli ve muvazaalı olduğunu, bu nedenlerle davaya konu Şifa Mah. Kanlıca Sk. No:58 D:7 Tuzla/İstanbul, (Aydınlı Mahallesi, 8032 ada, 2 parsel, 7 nolu bağımsız bölüm) taşınmazın tapu kaydının iptali ile yeniden davalılardan Hüseyin Yılmaz adına tescilini ve üzerine aile konutu şerhi konulmasını talep ve dava etmiştir.

HMKnın 122 ve 127 md. uyarınca 2 hafta kesin süre içinde HMKnın 129. md. niteliklere haiz dilekçe ile cevaplarınızı, usuli itirazlarınızı ve davacı tarafın delilleri size tebliğ edilmişse tüm delillerinizi yazılı olarak mahkememize bildirmeniz ve 1750-TL gider avansını 2 hafta kesin süre içinde yatırmanız ihtar olunur.

Ön inceleme duruşması 07/10/2025 günü saat 11:15'da yapılacağından "HMK'nun 139. maddesi uyarınca, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız, bu hususları verilen süre içinde yerine getirmemeniz hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

