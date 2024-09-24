İSTANBUL ANADOLU 29. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

1. İLAN

T.C.

İstanbul Anadolu

29. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/15 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa TURGAY BAŞ'na ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Erzincan ili, Merkez ilçesi, Aliefendi mah/köy,2 Cilt, 139 Aile sıra no, 4 sırada nüfusa kayıtlı, Kazim ve Nadire'den olma, 04/11/1962 doğumlu olup, 01/06/2018 tarihinde vefat eden müteveffa TURGAY BAŞ'ın mirası tüm yasal mirasçıları tarafından reddedildiğinden, murisin terekesinin tasfiye işlemlerine başlanılmış olup; TMK.nun 620, 621 ve 634. maddesi gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebi ile alacaklı ve borçluları da dahil), bütün alacaklıları ve borçlularının, bu ilan tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde, mahkememizin yukarıda yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, varsa belgeleri ile birlikte alacak ve borçlarını bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler, yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tanzimle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur. 11/09/2024

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