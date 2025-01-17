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İKİNCİ İLAN
T.C. İSTANBUL ANADOLU 29. SULH HUKUK MAHKEMESİ
17/12/2024
Sayı: 2024/605 Esas
Konu: Gaiplik İkinci ilanı
MURAT ÖZGÜN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHTAP ÖZGÜN ve MURAT YUSUF ÖZGÜN'ün gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17/12/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 22931040078
ADI SOYADI : MEHTAP ÖZGÜN
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 12/06/1986
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
İKAMETGAH ADRESİ : SÜLÜNTEPE MAH. ERİK SK. NO:13 İÇ KAPI NO:5 PENDİK/İST.
GAİP 2
TC KİMLİK NO : 24440738484
ADI SOYADI : MURAT YUSUF ÖZGÜN
BABA ADI : MURAT
ANA ADI : MEHTAP
DOĞUM TARİHİ : 09/08/2011
DOĞUM YERİ : PENDİK
İKAMETGAH ADRESİ : SÜLÜNTEPE MAH. ERİK SK. NO:13 İÇ KAPI NO:4 PENDİK/İST.
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