İSTANBUL ANADOLU 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İstanbul Anadolu 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ

27/11/2024

Sayı: 2024/1421 Esas

Konu: Gaiplik ilanı hk.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

İstanbul ili, üsküdar ilçesi, Sultantepe mahallesi/Köyü, 55 Cilt, 2360 Hane'de nüfusa kayıtlı bulunan Reşit ve Fevziye'den olma 01/07/1912 doğumlu Ayşe Harika GÜRSAN'ın 12/09/1982 tarihinde vefat ettiği yapılan araştırmalar sonucu mirasçılarına ulaşılamadığı anlaşıldığından; TMK. Nun 594.ncü maddesi uyarınca miras bırakan Ayşe Harika GÜRSAN'ın mirasçılarının son ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde dava açmaları gerektiği aksi halde miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 27/11/2024

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