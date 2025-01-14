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İSTANBUL ANADOLU 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İSTANBUL ANADOLU 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 00:00

T.C. İstanbul Anadolu 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ

27/11/2024

Sayı: 2024/1421 Esas
Konu: Gaiplik ilanı hk.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
İstanbul ili, üsküdar ilçesi, Sultantepe mahallesi/Köyü, 55 Cilt, 2360 Hane'de nüfusa kayıtlı bulunan Reşit ve Fevziye'den olma 01/07/1912 doğumlu Ayşe Harika GÜRSAN'ın 12/09/1982 tarihinde vefat ettiği yapılan araştırmalar sonucu mirasçılarına ulaşılamadığı anlaşıldığından; TMK. Nun 594.ncü maddesi uyarınca miras bırakan Ayşe Harika GÜRSAN'ın mirasçılarının son ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde dava açmaları gerektiği aksi halde miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 27/11/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02155522