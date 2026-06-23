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T.C.İSTANBUL ANADOLU 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/472

DAVALI NURİ ULUTAŞ: İSTİKLAL MAH. SEMA SK. NO:4 İÇ KAPI NO:4 ÜMRANİYE/İSTANBUL

Davacı Nurcan Yılmaz tarafından Davalı Nuri Ulutaş aleyhine açılan Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil davası ile;

"Davacı Nurcan Yılmaz tarafından aleyhinize;15.01.2014 tarihinde İstanbul Ümraniye 15 pafta, 396 ada 13 parselde kat irtifakı kurulu 1.kat 3 no'lu ve 2. kat 5 no'lu bağımsız bölümlerin tapuda Nurhaniyettin Ulutaş adına kayıtlı olan tescilinin iptal edilerek ilgili tapu kayıtlarının düzeltilip tekrar muris Metin Ulutaş adına tescili ile terekeye iade edilmesi aksi takdirde karar tarihine en yakın tarihte bilirkişi marifetiyle alınacak raporla bedel tespitinin yapılarak müvekkilin yasal miras payı oranında parasal karşılığın faiziyle birlikte davacı Nurcan Yılmaz'a iadesine, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde terditli olarak davacı Nurcan Yılmaz'ın ihlal edilen saklı payının bilirkişi marifetiyle hesaplanarak tenkisine yönelik dava açılmış olup, dava dilekçesinde bildirilen adresinize ve Oftringen Ag /İsviçre Konfederasyonu adresinize tebligat yapılamamıştır. Yapılan tüm araştırmalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden, iş bu ilanın, ilan tarihinden itibaren yedi gün (7) içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap ve delillerinizi sunmanız gerektiği,

" 09/10/2026 günü saat 10:35'e duruşma günü verildiği"

Dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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