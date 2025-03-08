İSTANBUL ANADOLU 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2022/873 Esas

KARAR NO : 2024/730

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/10/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Xamza ve Rozıgul kızı, 17/11/1984 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı MATLUBA SAFAROVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Kanunun 28-29. Ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Sanığın, kararın tebliğ tarihinden başlayarak iki hafta içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçeyle veya zabıt katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 06.03.2025

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