İSTANBUL ANADOLU 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2017/486 Esas

KARAR NO : 2017/479

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/11/2017 tarihli ilamı ile Mahmood ve Badıaa Khdhır oğlu, 01/01/1990 IRAK doğumlu sanık BASHDAR MAHMOOD AHMED AHMED ve Qadır ve Gul Hamad oğlu, 28/08/1994 IRAK doğumlu sanık MOHAMMED QADIR ABDALLA MANGUR hakkında TCK 204/1 md. Uyarınca 2'ŞER YIL 1'ER AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA karar verilmiş olup, sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Kanunun 28-29. Ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜZERİNDE BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Sanığın, kararın tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçeyle veya zabıt katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 30.01.2025

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