İSTANBUL ANADOLU 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2021/621 Esas

KARAR NO : 2023/228

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/09/2023 tarihli ilamı ile Husain ve Nazamin oğlu, 01/01/1999 Afganistan doğumlu sanık AHMED EDRİSS JESOR hakkında TCK 86/2 md. uyarınca Beraat; Haydaravic ve Halica oğlu, 24/12/1979 TACİKİSTAN doğumlu sanık HOMIDJIN AVEZOV hakkında TCK 106/1 md. Uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olup, Ravşan ve Sıodat kızı 1990 TACİKİSTAN doğumlu müşteki REYHAN HAVMOTAVA ile yukarıda isimleri belirtilen sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılıKanunun 28-29. Ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜZERİNDE BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığatebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Sanığın, kararın tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçeyle veya zabıt katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 30.01.2025

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