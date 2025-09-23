İSTANBUL ANADOLU 28. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 28. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/18 Esas

DAVALI : AHMED MOHAMED ABDELRAZEK ELHAYES Kuvait BLD 54 ST. 1 Blok 1Sabah Salih KUVAİT

Davacı FATİMA ZAHRA OUJAANINE ELHAYES dilekçesinde özetle; 2018 yılından beri çalışmadığınızı ve evin giderlerini karşılamadığınızı, davacıya fiziksel şiddet uyguladığınızı, çocuklarınızı Görmediğinizi, Mısır'da başka bir kadınla evlendiğinizi ve bu kadından çocuğunuz olduğunu, davacıya Maddi ve manevi destek olmadığınızı, bu nedenle boşanmanıza karar verilmesini, çocukların velayetlerinin kendisine verilmesini, müşterek çocuklar lehine boşanma gerçekleştikten sonra 25.000-TLiştirak nafakasına hükmedilmesini, 1.000.000,00 TL maddi 1.000.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep etmiştir.

Mahkemenizce tespit edilen adresinize dava dilekçesi istinabe yoluyla tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden bulunmadığınız / ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır.

Dava dilekçesinin tebliğinin ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağının ihtarı ile; HMK 127. Maddesi uyarınca; davaya karşı iki haftalık yasal kesin süre içerisinde cevap dilekçesi verme süresinizin bulunduğu, aksi halde HMK 128. maddesi uyarınca; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

